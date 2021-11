Imperia: domani pomeriggio doppia presentazione del libro di Cinzia Pennati 'La scuola è di tutti'

Domani pomeriggio Cinzia Pennati sarà a Imperia con due appuntamenti. Alle 17 al bar Bacàn con la presentazione del libro ‘La scuola è di tutti’ che sarà proposto anche alle 18.30 allo ‘Spazio vuoto’, con lo Zonta Club di Imperia in Galleria degli Orti.

Anche quest’anno, in occasione della settimana dedicata alla lotta antiviolenza, lo Zonta Club di Imperia non rimane mai indifferente e propone una serie di appuntamenti con blogger e scrittori di levatura nazionale per sensibilizzare la popolazione e soprattutto i giovani sul tema dell’inclusione e del rispetto.

Per partecipare è necessario prenotare alla Libraia Nadia 339 2877093.