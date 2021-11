Bordighera: giornata contro la violenza sulle donne, sabato uno spettacolo al Palazzo del Parco

Anche quest’anno, lo sportello di ascolto ‘Noi4You’ ha deciso di far sentire la sua voce, promuovendo un evento che ha come scopo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per non dimenticare tutte quelle donne che negli anni hanno subito violenza o sono state uccise per mano di uomini che dichiaravano di amarle.

Proprio per questo lo sportello, con il patrocinio del Comune di Bordighera, promuove uno spettacolo teatrale scritto, diretto ed interpretato da Giorgia Brusco dal titolo ‘Eco nel silenzio’.

Giorgia Brusco, studi di teatro e architettura a Venezia, vive a Imperia ed è insegnante di recitazione in una scuola di Teatro in collaborazione con i Cattivi di cuore di Imperia con sedi a Sanremo, Imperia e Bordighera, oltre ad aver prestato la propria opera anche in scuole primarie e secondarie del comprensorio imperiese. L’attrice, ricordiamo, si è aggiudicata lo scorso ottobre l’8° premio letterario ‘Città di Como’, nella sezione teatro mentre, nel 2020, ha vinto l’edizione del ‘Mario Fratti Award’ di New York.

Lo spettacolo si terrà sabato alle 21 al Palazzo del Parco di Bordighera. E’ obbligatoria la prenotazione che potrà avvenire on line sul sito del Comune di Bordighera o telefonicamente presso lo IAT al n° 0184 262882. Green pass obbligatorio.