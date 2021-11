Sanremo: anche se non è più un argomento 'caldo' basta farsi un giro per capire che i 'furbetti' della differenziata non mollano

Il Covid è sicuramente il tema più battuto negli ultimi due anni e, da tempo, si parla poco della raccolta differenziata. E’ dei giorni scorsi la notizia relativa alle percentuali sul territorio nazionale e di alcune multe perpetrare ai Comuni, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A Sanremo si viaggia intorno al 60/65% ormai da molto tempo e, nella città dei fiori sembra difficile riuscire a fare il salto di qualità per raggiungere percentuali superiori. Nei grossi centri, un po’ ovunque, risulta difficile arrivare ad alti quantitativi di differenziata ma, basta muoversi nell’immediato entroterra della città, per capire che i ‘furbetti’ sono sempre dietro l’angolo.

Per molto tempo si è parlato di ausiliari che avrebbero controllato gli abusi e di foto trappole che avrebbero ‘inquadrato’ chi, approfittando delle zone isolate, lasciano immondizia di ogni genere e spesso anche ingombranti, un po’ ovunque. Le foto che proponiamo oggi sono alcune delle tante che si potrebbero pubblicare. Basta farsi un giro nell’entroterra per trovare situazioni simili. Eppure basterebbe poco: si parla di ‘furbetti’, si parla di differenziata non elevata e di costi che invece solo alti per poterla fare.

E, quindi, ci domandiamo: perché le foto trappole non vengono usate molto di più? Da Amaie Energia ci è stato più volte detto che, in molti casi sono state montate e distrutte da quei ‘furbetti’ che arrivano a tanto per non farsi beccare dall’occhio elettronico. Ma pensiamo che, insistendo e con qualche accortezza in più si potrebbero raggiungere risultati più importanti. In molte delle isole ecologiche dell'entroterra di trovano cassonetti con le serrature rotte da mesi e non vengono sostituite. Per buona pace dei furbetti che possono arrivare dal centro a conferire, spesso in modo errato, la differenziata.

Il tutto anche per non deludere chi, invece, la differenziata la fa regolarmente e con attenzione. Ovviamente anche con sacrifici, ma per il bene pubblico. Attendiamo risposte, per capire se effettivamente si vuole colpire chi non ha da tempo il minimo senso civico.