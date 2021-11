Imperia, code per il tampone sul molo. Utenti esasperati: “Un solo operatore per decine di auto”

Mattinata difficile per quanti si sono dovuti recare al Porto turistico per sottoporsi a tampone. Un gran numero di persone, infatti, si sono messe in fila in macchina per effettuare e la coda della auto in attesa è così arrivata a snodarsi fino alla radice opposta del molo Pastorelli in certi momenti suscitando le proteste degli utenti che si sono lamentati anche per la presenza di un solo operatore sanitario.

“Alle prenotazioni fissate per la giornata si sono aggiunti gli studenti che, come previsto, possono presentarsi per il ‘drive testing’, poi il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. Solo venerdì sono stati un centinaio e stamattina c’erano 40 studenti”, sottolineano all’Asl1 Imperiese.

“Inoltre a influire -specificano gli uffici dell’Asl - c’è anche la recrudescenza del virus di questi giorni. Per quanto riguarda le lamentele per solo operatore presente, i numeri del personale, purtroppo, sono quelli. Cercheremo di potenziare il servizio nei prossimi giorni”.