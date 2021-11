Ospedaletti: il Comune si costituisce in giudizio contro il ricorso della 'Curatela' del fallimento 'Fin.Im.'

Andrà in giudizio il procedimento di ricorso, presentato dalla ‘Curatela’ del fallimento della ‘Fin.Im’, società che avrebbe dovuto costruire il porto di ‘Marina di Baiaverde’ a Ospedaletti.

Il Comune, infatti, ha deciso di costituirsi in giudizio contro il ricorso della società, alla richiesta di pagamento di 326mila euro per l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Il caso riguarda la concessione demaniale del 2007, poi annullata nel 2013. Nel luglio scorso il Comune ha avviato la prima richiesta di pagamento per indennità di occupazione per 326mila euro ma la Curatela del fallimento ha presentato ricorso.

Sarà l’avvocato Corrado Mauceri di Genova a occuparsi della causa per conto del Comune, dopo l’incarico dato dall’Amministrazione.