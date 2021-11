Grande successo per l’IIS Ruffini di Imperia e per l’ANFFAS Onlus di Imperia, sua partner, alla manifestazione Olioliva

L’Istituto scolastico, nel mese di settembre, ha avviato il progetto didattico dell'uliveto sperimentale in regione Garbella, sulle alture di Imperia.



"In poco tempo - spiegano dalla scuola - è stato possibile produrre il primo olio, proposto agli appassionati in occasione della manifestazione imperiese. Molte le persone che hanno deciso di provare il prodotto degli studenti e di dare risalto al lavoro svolto dai giovani. Durante le giornate di Olioliva, il Ruffini ha inoltre promosso donazioni a favore delle attività realizzate dall’ANFFAS Onlus di Imperia, mostrando grande sensibilità e dando pieno significato al concetto di 'lavoro in rete'. ANFFAS Onlus Imperia è partner nel progetto dell’uliveto sperimentale e da anni si adopera sul territorio per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie.

Già dai primi mesi, dunque, ottimi sono i risultati della collaborazione per l’uliveto sperimentale che, grazie all’affidamento all’IIS Ruffini di Imperia da parte della Provincia e al contributo della Fondazione Carige, permette agli studenti di approfondire gli studi agrari e di svolgere attività all’aperto, in collaborazione con le persone con disabilità, ponendo particolare attenzione all’inclusione sociale".