Bordighera: martedì e mercoledì prossimi, chiuso al transito un tratto di via Regina Margherita

Martedì 23 e mercoledì 24 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il tratto di via Regina Margherita compreso tra l’intersezione con corso Europa e via Libertà, sarà chiuso al transito per un intervento di manomissione del suolo pubblico per allaccio fognario ed allaccio acqua potabile. Ad informarne è il Comune di Bordighera specificando che l’accesso sarà consentito a residenti ed aventi diritto con regolamentazione della viabilità a doppio senso di circolazione ed il limite di 10 km/h.​