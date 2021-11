Sanremo: impossibile trovare un parcheggio per espletare le incombenze dopo la perdita di un parente

Un nostro lettore, Massimo, ci ha scritto per lamentare un grave problema dell’ospedale di Sanremo, il parcheggio:

“A cosa valgono gli sforzi, l'impegno, la pazienza e le capacità di tutti gli operatori sanitari dell'ospedale se, a fronte del decesso di un padre avvenuto ieri, stamattina alle 8.15 ci è stato impossibile trovare un parcheggio per portare vestiario e fare tutte le incombenze con le pompe funebri? Fortunatamente, via telefono e grazie alla disponibilità di brave persone, siamo riusciti ad organizzare il tutto o quasi. Possibile che un ospedale cosi grande non abbia parcheggi a sufficienza e la strada sia stretta e pericolosa? Mi si dirà che è prevista la costruzione del nuovo ospedale ma intanto le persone che vivono un dramma devono anche sopportare un disagio vergognoso”.