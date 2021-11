Sanremo: finisce in una grossa buca non segnalata nell'asfalto a Coldirodi e rompe un cerchione

Finisce dentro una buca non segnalata nell’asfalto di strada Monte Ortigara (nei pressi dell’ex ristorante ‘Gabri’) in frazione Coldirodi a Sanremo e sfonda il cerchione. Ma poteva andare peggio.

La segnalazione ci arriva da una nostra lettrice che, percorrendo fortunatamente a bassa velocità la strada della frazione matuziana, ha preso in pieno la buca, rovinando la ruota.

Oltre alla sostituzione dello pneumatico, il rischio di un guaio maggiore che, solo la bassa velocità ha evitato. “Bisognerebbe controllare maggiormente la situazione degli asfalti – ci ha scritto la donna – e, in casi come quello da me riscontrato, intervenire prontamente”.