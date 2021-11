Target: CSI Form SRL, l’importanza del tempo dedicato alla formazione

CSI Form SRL è un ente di formazione costituito il 31 Luglio 2019, nasce dalla volontà di unire molte realtà professionali e imprenditoriali per fornire una formazione di qualità dal taglio pratico operativo.

Il logo dell’azienda è una clessidra che rappresenta l’importanza del tempo dedicato alla formazione, la parte alta della clessidra rappresenta il docente e la sua conoscenza che entra appunto nella parte bassa.

La mission che l’ente si è dato fin dalla costituzione è di individuare i bisogni e le necessità delle aziende sia rispetto a nuove figure professionali da inserire nei processi, sia rispetto a nuove modalità per lo svolgimento delle attività quotidiane in tutti i settori economici delle imprese e delle professioni, ad esempio attraverso l’uso di nuove tecnologie.

Le imprese associate operano in diversi settori tra cui: mediazione creditizia, materie legali, commercialisti, agronomi, sviluppatori software, management, editoria, sicurezza sul lavoro, processi aziendali, professioni tecniche e tanti altri. L’approccio formativo è basato sul coinvolgimento attivo dei partecipanti ai processi e dunque su una forte interattività.

Tra gli obiettivi anche quello di progettare corsi “plus” divisi in moduli brevi posta la difficoltà, nei tempi attuali, di partecipare con continuità a corsi medio-lunghi individuali. L’ente ha inoltre ottenuto l’accreditamento come prestatore di servizi in agricoltura con provvedimento Regione Liguria N.PG/2019/296529 e successivamente, l’accreditamento per la formazione per tutto l’arco della vita con provvedimento Regione Liguria N. PG/2020/133584. Tra le prime attività finanziate figurano alcuni corsi per autotrasportatori. In campo agricolo invece sono previsti corsi per il quaderno di campagna digitale e sull’agricoltura biodinamica.