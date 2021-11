Pallanuoto: dopo la bella vittoria in casa, parlano Davide Cesini e Federico Merano (Rari Nantes Imperia):" Successo che ci dà stima. Contenti per la prestazione della squadra"

Dopo la bella vittoria della Rari Nantes Imperia sul Brescia Waterpolo, per 11-7, sui canali social della società giallorossa hanno parlato i giocatori Davide Cesini e Federico Merano.

Il centrovasca di origine marchigiana è stato autore di una grande prestazione: tanta difesa, sempre efficacia, e sempre prezioso in fase di rifinitura. Si è concesso il lusso di segnare il gol del definitivo sorpasso. Davide Cesini ha detto:” L’avevamo preparata in settimana e sapevamo che il Brescia era squadra che puntava molto sul nuoto. Quindi dovevamo giocare con calma e senza subire contropiedi. Abbiamo impiegato un po’ a venire fuori ma sono contento da un punto di vista natatorio.” Infatti la Rari ha piazzato un 4-0 parziale nell’ultimo quarto che ha deciso i giochi. E continua:” Dovevamo fare assolutamente questi tre punti per muoverci dal fondo, hanno dato un po’ di stima. Sono contento che l’allenatore abbia fatto entrare anche i giovani perché stanno crescendo e ci mettono impegno. Poi fanno rifiatare anche noi più ‘vechietti’.”

E’ intervenuto anche Federico Merano, portiere giallorosso, che soprattutto nella seconda parte di gara ha sfoderato una serie di parate importanti. La sua è stata una prestazione eccellente tanto da ergerlo a ‘migliore in vasca’ nel match dalla ‘Cascione’: nel momento decisivo, i suoi interventi hanno tenuto distanti gli avversari nel punteggio:” Sono molto contento. In primis per questa vittoria e poi perché tutti abbiamo giocato bene. Anche per la mia prestazione ma, quando tutta la squadra gira, poi diventa più facile intervenire e rispondere presente se chiamato in causa. Speriamo di continuare così per far divertire tutte le persone che ci vengono a vedere al sabato. “ Anche ieri, circa 150 persone hanno sostenuto la Rari Nantes Imperia dagli spalti della ‘Felice Cascione’: “Talvolta così tanto pubblico può intimorire ulteriormente ma rimanendo concentrato, ed essere sempre nella partita, il pubblico diventa una grande spinta soprattutto nei momenti decisivi in casa. Diventa così l’ottavo uomo in vasca, come accaduto oggi.”