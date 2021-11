Ciclismo: all'Hotel Paradiso di Diano Marina in mostra il passato delle due ruote con 'Expo Cicli Vintage'. Leonardo Bonifazio e Marco Gandolfo raccontano i mezzi esposti (video)

Diano Marina diventa capitale del ciclismo per un week-end. Insieme alla 'Gravellata del Golfo Dianese', anche l' 'Expo Cicli Vintage' allestito presso l' Hotel Paradiso.

Tanti mezzi che fanno emozionare appassionati e non solo, per fare rivivere il ciclismo del passato e del presente. Il pezzo più pregiato è la bicicletta appartenuta a Learco Guerra e risalente al 1936. Ma non passano certo inosservate le 'Vanni Pettenella' e le 'Colnago'. Ad impreziosire la mostra anche cimeli storici come la maglia originale Molteni, risalente agli anni in cui gareggiava Eddie Merckx, fino alla casacca indossata da Leonardo Bonifazio durante la Milano-Sanremo 2020 insieme alla sua ultima bici da Pro.

Proprio l'ex corridore della Total Energie Direct insieme ai collezionisti privati Marco Gandolfo e Mario Damonte raccontano l'esposizione a tutti gli avventori. E le incredibili storie che il ciclismo porta con sè. Da collezionista, Leonardo è riuscito a comprare la Vitus Cravero che negli anni '80 era appartenuta al papà Marco, quando correva tra i Dilettanti, e in mostra in questi giorni all' Expo.

Dall' Hotel Paradiso, Leonardo Bonifazio e Marco Gandolfo hanno raccontato la mostra.