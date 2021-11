Calcio: la Sanremese trova tre punti preziosi. Al 'Comunale' batte 2-1 il Borgosesia e accorcia dalla vetta della classifica

SANREMESE - BORGOSESIA

Marcatori: 4' Anastasia, 49' Valagussa (S); 87' Bernardi (B)

SANREMESE - Malaguti; Nouri, Valagussa, Mikhaylovskiy, Aita (77' Bregliano) ; Larotonda, Gemignani, Gagliardi cap. ; Anastasia, Ferrari (73' Orefice) , Vita (57' Scalzi, 81' Giacchino) . All. :Andreoletti

BORGOSESIA - Gilli, Frana, Iannaccone, Martimbianco, Colombo (56' Farinelli) , Carrara (81' Monteleone), Manfrè (46' Gualtieri) , Areco (87' Salvestroni), Omoregbe, Marra, Bertani (56'Bertani). All. :Lunardon

Ammoniti: Iannaccone, Bernardi (B); Aita, Bregliano (S)

Recupero: 1' nel primo tempo e 5' nel secondo

La Sanremese centra la terza vittoria di fila in campionato (quarto successo considerando la Coppa) battendo 2-1 il pericoloso Borgosesia. Le reti, una per tempo, di Anastasia e Valagussa consegnano i tre punti, nonostante il brivido finale del gol di Bernardi, ai biancoazzurri che salgono a quota 22. Ma c'è l'avvicinamento alla vetta dato che la capolista è diventato il Novara.

La Sanremese attacca da subito, unico modo per mettere in difficoltà un Borgosesia pimpante. Pronti, via e l'osservato speciale Omoregbe (appena acquistato dal Milan per 100mila Euro) impensierisce la retroguardia biancoazzurra.

I padroni di casa rispondono subito alla grande: Anastasia, in contropiede, fulmina Gilli in uscita. Rete numero 4 per l'ala destro, segnata al minuto 4 del match. La Sanremese va più volte vicina al raddoppio, soprattutto in due circostanze importanti con Vita. Il cambio di passo della squadra matuziana è dettata dalla grande prestazione di Gemignani, tornato leader della mediana con continui recuperi e immediate ripartenze. Così come è decisamente positiva la prestazione del terzino Nouri. Alla mezz'ora, la squadra di casa abbassa troppo i ritmi e subisce il ritorno del Borgoasesia, risvegliatosi dal torpore. Un paio di buoni tiri dei granata (Areco su punizione e Omoregbe da posizione favorevole) non sortiscono effetto.

I tifosi poi si mordono le dita quando, ad inizio ripresa, Vita spara alta la più ghiotta delle occasioni dopo un perfetto contropiede orchestrato da Anastasia e Ferrari. E poco dopo, lo stesso imprendibile numero 7 vola sulla destra e serve il centravanti ex Forlì: Gilli compie un autentico miracolo sulla battuta a distanza ravvicinata. Il portiere peró poco dopo non è irreprensibile sul cross smorzato che porta al raddoppio, nei pressi della linea, di Paolo Valagussa al secondo gol di fila al 'Comunale'.

Vita sarà anche il primo sostituito da Andreoletti dopo una partita piuttosto in ombra e, all'uscita, riceve comunque i cori di incitamento per i tifosi. Ferrari si trasforma in rifinitore ma il neoentrato Scalzi 'perdona' gli ospiti. Poi Aita e Gemignani vanno vicini al tris nel giro di cinque minuti.

Il Borgosesia però non muore mai e prova a riaprire il risultato, con la Sanremese che si rintana. Marra di testa e Areco su punizione esaltano Malaguti che si guadagna un voto alto in pagella. Gli ospiti sfiorano il gol in altre tre circostanze ma i ragazzi in qualche modo, fino al minuto 87 quando Bernardi sfrutta al meglio l'imbucata che riporta in gara i granata.