Calcio: Eccellenza, il Taggia espugna Ventimiglia (1-0) e rimane capolista

Importante vittoria del capolista Taggia sul difficile campo del Ventimiglia al termine di una vibrante partita (in particolar modo nella ripresa) nella quale grazie a una maggiore supremazia territoriale, nel primo tempo in cui realizzavano il gol partita al 43' con l'ex Scappatura, riuscivano poi nella ripresa a contenere il ritorno dei frontalieri (sfortunati in un paio di occasioni) riuscendo così a riportare questo successo.



Il Ventimiglia ha avuto il demerito di aver giocato la gara solo nella ripresa costruendo diverse occasioni da rete che gli avrebbero sicuramente fatto meritare il pareggio. Già nei primi minuti di gioco, Scognamiglio deve intervenire in un paio di pericoli occorsi alla propria area, riuscendo comunque a sventare la minaccia su Miceli. I locali, si vedono sotto la porta tabiese solo al 39' grazie a una punizione di Ventre per Addiego anticipato da D'Ercole. A l 43', la rete di Scappatura su assist di Miceli.



Nella ripresa c'è un Ventimiglia ben diverso e al 7', Sparma, crea scompiglio nell'area ospite con tiro ribattuto da un difensore. Al 12', Mamone impegna D'Ercole e nel rovesciamento di fronte, Scappatura fa altrettanto con Scognamiglio che si rifugia in angolo con una respinta d'istinto. Al 17',sfortunato Ala con tiro da fuori a cogliere il palo interno. Due minuti dopo, Rea, scavalca il portiere con un pallonetto, ma la difesa, nel rientro, libera in qualche modo. Al 28', Scognamiglio respinge col corpo su Travella, ma il finale è tutto di marca ventimigliese con le occasioni di Salzone (43') e Allegro (48'), che però non cambiano il risultato.



Queste le formazioni delle squadre.



Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Mamone, Musumarra, Addiego, Sparma, Trotti, Salzone, Ventre, Ala. Sono subentrati: Oliveri, Allegro, Calcopietro, Rea. Allenatore: Luccisano.



Taggia: D'Ercole, Cadenazzi, Elkamli, Negro, Ravoncoli, Fiuzzi Sadki, Gallo, Scappatura, Miceli, Travella. Sono subentrati: Orengo, Gambacorta, Carletti. Allenatore: Siciliano.



Arbitro: Anna Frazza (Sez. di Schio).

Assistenti: Francesco Baruzzo (Sez. di La Spezia) e Ivano Sciallero (Sez. di Genova).