Basket Under 15: successo per il Sea Basket Sanremo sul parquet dell'Alassio

La squadra Under 15 del Sea Basket Sanremo ha vinto sul parquet del palasport di Alassio dopo una bella partita, intensa e combattuta. Per la squadra di coach Bonino seconda vittoria in altrettante partite.

“Questo fine settimana è stato felicemente intenso, in previsione dell'inizio dei rispettivi campionati sono scese in campo due formazione del nostro settore minibasket - dichiarano coach Bonino - gli Under 13 con gli esordienti a Bordighera e gli Aquilotti ospiti dell'Alassio. Siamo molto felici, i bambini di sono finalmente cimentati in una vera partita che li ha divertiti moltissimo”.