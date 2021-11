Ventimiglia: posizionati tre defibrillatori a Seglia, zona quattro strade, a Latte davanti alla farmacia e in Via Tenda

Appena delegato dal Sindaco Scullino, il consigliere comunale Marcello Bevilacqua ha completato con estrema soddisfazione l’incarico e ha consegnato i tre defibrillatori in possesso dell’amministrazione comunale acquistati attraverso il progetto partecipativo avviato nell’amministrazione precedente.

“Si tratta di tre defibrillatori esterni – chiarisce il Consigliere leghista Marcello Bevilacqua -, conosciuti attraverso l’acronimo DAE. Sono tre defibrillatori semiautomatici che determinano automaticamente se per il ritmo cardiaco che sta analizzando sia necessaria una scarica, e seleziona il livello di energia necessario”. “Li abbiamo donati affinché siano a disposizione degli abitanti di tre zone della città – aggiunge Bevilacqua -, più precisamente a Seglia, zona quattro strade, a Latte davanti alla farmacia e in Via Tenda, davanti alla sede della nostra Protezione civile”. “Ringrazio molto la Croce Verde Intemelia che avvierà dei corsi per il funzionamento del DAE, e la Protezione civile e i due Comitati di quartiere coinvolti per la disponibilità dimostrata avendo accettato di supervisionare sui tre defibrillatori”, conclude il consigliere della Lega.

Il gesto dell’amministrazione comunale è stato apprezzato: “Ringraziamo l’amministrazione - dice il presidente Davide Condrò -, e in particolare il consigliere Bevilacqua per la promessa mantenuta di installare nel quartiere Maiocca Gallardi il DAE. Speriamo vivamente che non debba essere utilizzato ma qualora ciò accadesse averlo potrà consentire forse di salvare una vita”.



Concludono dal Comitato di quartiere: “A breve organizzeremo un corso alla Croce verde Intemelia per chiunque avesse piacere a ricevere l’abilitazione all’utilizzo del DAE”. Anche il Comitato di Quartiere di Latte ringrazia l’Amministrazione comunale di Ventimiglia per la donazione di un defibrillatore. La Presidente del Comitato di Quartiere di Latte, Antonella Marchesi, a nome dei Consiglieri e i residenti della frazione, esprime tutta la propria gratitudine per la donazione di un defibrillatore DAE che rappresenta il primo dispositivo salvavita per soccorrere i pazienti in emergenza cardiaca.

“La posizione scelta per la sua ubicazione – dice presidente del Comitato di Quartiere -, in modo da rendere il presidio bene visibile e a disposizione di tutti, è di fronte all’Ufficio Postale, in prossimità della Farmacia dei dottori Rossi Antonella e Barbieri Massimo che ringraziamo per la disponibilità dataci. Dopo la posa di oggi, si ringraziano pertanto tutti coloro che hanno reso possibile la donazione e la posa, l’Amministrazione Comunale e, in particolare, il Consigliere Marcello Bevilacqua che si è occupato di portare avanti questa importante iniziativa e la Croce Verde Intemelia”.