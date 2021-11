Ventimiglia: terzo defibrillatore sul territorio, questa mattina l'installazione davanti alla sede della Protezione Civile

È stato installato questa mattina il terzo defibrillatore presente in città, questa volta davanti alla sede della Protezione Civile, sede strategica per il quartiere Gianchette. Presente all'inaugurazione anche il consigliere comunale Marcello Bevilacqua.

Il sistema salvavita è a disposizione dei cittadini per garantire la loro sicurezza in modo da poter agire prontamente in caso di emergenza.