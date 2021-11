Continua a Vallecrosia la raccolta firme contro il semaforo T-Red, Perri: “Già raccolte oltre 200 adesioni”

“A partire da domani, tutti i i lunedì, giovedì e sabato, dalle 9.30 alle 12.00, continuerà la raccolta firme contro il semaforo T-Red e le sanzioni con decurtazione di 2 punti sulla patente, sul solettone nord proprio in prossimità del semaforo in questione”. Ad informarne è il Consigliere di opposizione vallecrosino Fabio Perri (FdI).

“Vogliamo - continua Perri - dare voce a tutti coloro, oltre 2000, che sono stati sanzionati o meglio indotti a cadere in sanzione con l’utilizzo di un sistema tecnologico previsto dal codice della strada ma che trova alcuni vizi nella conformazione dell'incrocio. Invitiamo pertanto tutti coloro che vorranno sostenere con me questa battaglia nel rispetto delle norme e delle leggi”.

“È mancata la giusta informazione – sottolinea Perri - e questo è stato confermato dal momento in cui solo da due giorni si sono installati, su mia richiesta, due cartelli con indicato l’avviso di non oltrepassare la linea d’arresto, pena la sanzione. L’incrocio non è in regola con le indicazioni del codice della strada. Le multe vengono notificate con 20 euro di spese ed a discrezione vengono annullate o meno, o per chi ne ha presa più di una viene fatto come al supermercato (3x1 - 4x1…). Ecco questo, a nostro avviso, porta in dote un vizio che permetterebbe di annullare questo sistema sino alla sua regolarità”.

“La petizione (QUI) - conclude il consigliere d’opposizione - è anche presente già in oltre 10 attività commerciali. Vi aspetto numerosi”.