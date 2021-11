Tra musica e arte Davide Toffolo ricorda la ‘sua’ Sanremo: “Centro storico di estrema bellezza” (Video)

Davide Toffolo a Rock in the Casbah con i Tre Allegri Ragazzi Morti

Sanremo lascia sempre il segno nel mondo della musica e dell’arte in genere. Ne sono testimonianza le parole dei tanti personaggi di rilevanza nazionale e internazionale che hanno amato la Città dei Fiori e che ne portano sempre un vivo ricordo anche dopo anni.



Non fa eccezione Davide Toffolo, grande nome della canzone d’autore italiana e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti che nei giorni scorsi, intervistato da Maurilio Giordana ai microfoni di Radio Onda Ligure, ha ricordato le sue molteplici presenze a Sanremo.

Ultima in ordine di tempo quella al Premio Tenco 2021 dove ha omaggiato con un ritratto la cantautrice brasiliana Marisa Monte. Ma il ricordo di Sanremo è legato soprattutto alla città vecchia e alla sua doppia partecipazione a Rock in the Casbah: “- ha dichiarato Davide Toffolo a Radio Onda Ligure -”.