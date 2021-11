Sanremo e Napoli unite da un doppio filo: l’illustratore Larry Camarda firma la copertina dell’album “Anime nascoste” di Antonio Conturso

Le opere di Larry Camarda per Antonio Conturso

La musica e l’arte uniscono Sanremo e Napoli, già vicine per lunga tradizione e ora nuovamente ‘amiche’ grazie alla collaborazione tra l’illustratore matuziano Larry Camarda e il musicista partenopeo Antonio Conturso, chitarrista e cantante da poco uscito con il suo ultimo album “Anime nascoste”.

Camarda ha firmato la grafica per la stampa e la distribuzione della ‘Venere Comics’ di Pozzuoli, mentre il disco è stato registrato da Sergio De Angelis nel ‘Naradastudio’ di Napoli.



“Le canzoni del mio amico Antonio, si rifanno alla tradizione della canzone napoletana e dei cantautori storici, risultando efficaci e ben scritte - commenta Larry Camarda - sono intrise di ricordi, spesso affiora la malinconia di un tempo perduto, di volti, cuori, emozioni che aleggiano nella mente. Ma emerge anche tanta voglia di riscatto e voglia di vivere. Un bel lavoro, una testimonianza di vita che mi ha ispirato nel realizzare i disegni a corredo dell'album e che spero siano all'altezza di tale opera”.

“Ciò che determina l'essenza di ogni uomo sono le scelte, la forma menti che la famiglia gli dà, l'amore e la fiducia in sé stesso che i genitori gli trasmettono - aggiunge Antonio Conturso - apparteniamo tutti al genere umano e siamo tutti alla ricerca della felicità. In “Anime nascoste” ho raccolto otto brani scritti durante i vari stadi della mia vita, vita che mi ha portato a lavorare in contesti diversi dalla musica. Solo oggi sono riuscito a realizzare questo sogno nel cassetto”.