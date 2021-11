La cena da 'Nicò' in piazza Bresca chiude l'edizione 2022 di Area Sanremo (Foto)

Area Sanremo, la sua commissione e i vertici della Fondazione Orchestra Sinfonica si sono regalati una serata conviviale all'insegna del relax dopo l'annuncio dei 21 vincitori che da domani saranno al vaglio della Rai.

Dopo l'evento al Palafiori, ieri sera l'organizzazione di Area Sanremo si è ritrovata da 'Nicò' in piazza Bresca per la tradizionale cena con brindisi finale per chiudere l'edizione 2021 del concorso, anche quest'anno molto apprezzato da giovani talenti della musica in arrivo da tutta Italia.

Appuntamento al 2022.