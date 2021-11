La banda musicale Città di Diano Marina festeggia Santa Cecilia (Foto)

In ricordo dei musicisti “andati avanti”, con omaggio floreale di esponenti della banda presso i cimiteri di Diano Castello, Diano Marina, Imperia e Andora. Sono iniziati così i festeggiamenti in onore della patrona della musica, Santa Cecilia, della banda musicale città di Diano Marina.



Seppur con le giuste limitazioni imposte per la particolare situazione sanitaria, la compagine musicale ha preso parte alla Santa Messa presso la locale Chiesa Parrocchiale con la presenza del sindaco e di molti assessori della giunta comunale, segno di vicinanza all'associazione.



È seguita poi la rituale foto ricordo con l'esecuzione di alcuni brani in forma statica come saluto alla popolazione. Prossimo appuntamento con la banda musicale l'8 dicembre, giorno in cui tornerà ad esibirsi davanti ad un pubblico dopo due anni di forzata interruzione