Gianluca Burzese dipinge il suo “Autoritratto”: il nuovo singolo del cantautore bordigotto è un delicato dipinto di coppia frutto della creatività nata dal lockdown (Video)

Dopo l’esordio con “Quella ragazza di cui io parlo”, il cantautore bordigotto Gianluca Burzese torna con il suo nuovo singolo “Autoritratto”, disponibile su tutti i portali di streaming e, con il nuovo videoclip, anche su YouTube.

Burzese porta nel nuovo lavoro la sua scrittura puramente pop, nella quale sono evidenti le competenze armonico musicali acquisite in conservatorio, senza tralasciare una orecchiabilità moderna e attuale.

“Autoritratto” è stata scritta durante il primo lockdown, insieme a molte altre che entreranno nella discografia di Gianluca nei prossimi mesi. “Racconta di un tira e molla all’interno di una coppia, un ragazzo innamorato ma allo stesso tempo ‘imbottigliato’ in una relazione instabile - spiega l’autore - è il frutto di alcune esperienze personali passate e riemerse durante l’esplosione creativa del lockdown, quindi ho deciso di scrivere una canzone su questo argomento molto comune”.

Il video di “Autoritratto”

Il brano è stato registrato da ‘Rosenhouse studio recording’ di Vallecrosia da Alessio Senis e masterizzato da Giovanni Nebbia presso ‘Ithil world studio’. Testo e musica di Gianluca Burzese, Enzo Boscarino alla batteria, Andrea Senis al basso e Simone Moro alla chitarra.

Le riprese e la produzione del video è a cura di ‘Mizuko Visual Studio’ di Ventimiglia con gli attori Virginia Condello e Tommaso Rotella.

Cosa c’è ora nel futuro di Gianluca Burzese? “Sono consapevole di essere all’inizio di un percorso molto arduo - risponde l’artista - ho ancora molto da imparare e studiare per la mia crescita, per farmi trovare pronto se e quando ci sarà un’occasione. Ovviamente ci vuole anche un pizzico di fortuna ma sono motivato nel cercare di dare il massimo della serietà e impegno per poter raggiungere a piccoli passi i miei obiettivi. Per il prossimo singolo non c’è nulla di definito, il materiale e le canzoni ci sono, avrei piacere a farlo uscire i primissimi mesi del nuovo nuovo anno”.

Il ‘menù’ “Autoritratto” cliccando QUI

Il video di “Quella ragazza di cui io parlo” cliccando QUI

Ascolta su Spotify cliccando QUI