Imperia, è il giorno della Fiera di San Leonardo, Oneglio: “Manifestazione riuscita che unisce la città”(Foto e Video)

“Io sono entusiasta di natura, quindi per me sta andando è assolutamente benissimo. Anzi, c'è un grande riscontro, soprattutto di bambini e di famiglie per i giochi e per lo street food ma per tutta per tutta la fiera in generale, c'è molta gente complice anche il tempo bellissimo, nonostante siamo a novembre, non fa freddo. Anzi, dire che si vedono persone anche in maniche corte”. Così l’assessore la Commercio Gianmarco Oneglio nel giorno della Fiera di San Leonardo che apre la settimana di festeggiamenti per il santo patrono San Leonardo da Porto Maurizio.

L'intervista all'assessore Gianmarco Oneglio

Sono presenti circa 75 banchi che propongono merci di diverso genere, alimentare e non. Per tutta la giornata la carreggiata a mare di Lungomare Amerigo Vespucci sarà pedonale per consentire la migliore fruizione della fiera da parte dei visitatori, mentre la carreggiata a monte sarà disciplinata a doppio senso e, finora, non ci sono stati problemi di traffico.

Contestualmente al Parco Urbano si svolge lo Street Food con banchi che propongono cibo da strada, dolci tipici e leccornie di ogni genere. Nella stessa zona, per i più piccoli, sarà presente l'area gonfiabili. L’organizzazione è del promoter Aldo Fiori.