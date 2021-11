Cresce l'attesa per Miss Inverno 2021: a contendersi il titolo 18 splendide ragazze provenienti da 13 città diverse

Mancano ormai pochi giorni alla quinta edizione di Miss Inverno che si svolgerà domenica 5 dicembre in piazza San Michele ad Albenga e vedrà competere 18 splendide ragazze provenienti da tre provincie della Liguria e ben 13 città diverse (Arma di Taggia, Riva Ligure, Genova, Sanremo, San Biagio della Cima, Albenga, Imperia, Finale Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Alassio, Savona, Andora) pronte a sfidarsi in passerella per conquistare la corona di Miss Inverno 2021 e le altre nove fasce in palio.

Diversi anche gli ospiti che prenderanno parte alla serata, come il produttore e cantautore Dario Bonelli (in arte "Arido"), la cantautrice Valentina Sloboda, l'arpista Andrea Pietrobon e, alcune sorprese che sarà possibile scoprire soltanto il 5 dicembre...

Previsto anche un collegamento in diretta su maxischermo con Bahia, in Brasile, dove si trova la conduttrice storica di Miss Inverno Selene Coccato, che saluterà pubblico e Miss passando il testimone alla nuova presentatrice del Contest Cristina de Stefano, oltre alla presenza di tutte le Miss Inverno elette durante le precedenti edizioni, compresa l'ingauna Nicole Vio, attuale Miss Inverno in carica, che assumerà un ruolo speciale durante la serata...

Altra importante caratteristica di Miss Inverno è il tradizionale shooting fotografico di presentazione che quest'anno, grazie alla fattiva collaborazione della Fondazione Gian Maria Oddi che gestisce il patrimonio storico e museale della città, avrà come sfondo privilegiato gli straordinari reperti contenuti nel Museo delle Magiche Trasparenze di Albenga, dove la bellezza femminile si sposerà e confonderà con quella dell’antica arte vetraria romana e della cultura vero e proprio elemento distintivo della città delle torri.

Ad occuparsi degli scatti saranno i fotografi Veronica Caprarella e Marco Gafarelli.

La presentazione ufficiale del concorso con le immagini di ciascuna concorrente sarà pubblicata alla fine del mese di novembre.

Lo staff di Miss Inverno 2021:

Acconciature di Elvira, idee per la testa (Villanova d'Albenga), Make Up: Carol Ramos, allestimenti floreali: Anna Fiori (Albenga), abiti: Target Albenga, Service audio/luci: Paolo Bianco, video riprese: Graficamente (Savona), gestione sfilate: Hingria Vazio, sicurezza: Federico Giancaterina, Trasferimenti: Ivan Bazzani, assistente di palco: Martina, conducono Cristina de Stefano e Luca Valentini.

L'ingresso alla serata del 5 dicembre in piazza San Michele, è gratuito nel rispetto delle norme anti-Covid.