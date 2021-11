Sanremo: scontro auto scooter all'incrocio tra via Roma e corso Mombello (Foto)

Incidente questa mattina in centro a Sanremo, alla rotonda tra via Roma e corso Mombello.

Per cause in via di accertamento, ma probabilmente riconducibili a una mancata precedenza, si sono scontrati un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato i conducente del mezzo a due ruote, trasportato in ospedale in codice 'giallo' per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e un'ambulanza della Croce Verde Sanremo.