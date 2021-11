Sanremo: incidente in serata sull'Aurelia a Bussana, il bilancio è di tre feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull'Aurelia a Bussana, all'altezza della galleria al confine con Arma di Taggia.

L'intervento dei soccorritori ha visto sul posto due ambulanze (Croce Verde di Sanremo e Arma di Taggia), l'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco per soccorrere gli occupanti delle due auto coinvolte. Il bilancio è di tre feriti trasportati in codice 'giallo' all'ospedale di Sanremo. Presenti anche gli agenti della Polizia per i rilievi e la gestione delle operazioni.

Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto chiuso per alcuni minuti.