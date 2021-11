Calcio: Vadino corsaro a San Bartolomeo, vittoria per 2-3 in rimonta. Apre il 'mago' Iannolo poi gli ingauni ribaltano il punteggio

SAN BARTOLOMEO - VADINO 2-3

Marcatori: 10' Iannolo (S); 42' Pollio (V); 65' D'Agnano (S); 80' Conforti, 85' Milazzo (V)

SAN BARTOLOMEO CERVO - Pulera, Bertolina, Ricciardelli, Kaba, Solomchenko, Sgambelluri, Kassun, D'Agnano, Imeraliu, Iannolo, Samassi. All.: Mossello

VADINO - Scola, Basso, Valentino, Licata cap., Vigorito, Balbo, Santanelli, Pollio, Milazzo, Tomao, Conforti. All.: Giunta

Vadino corsaro a San Bartolomeo: soffre ma, alla fine, ribalta il risultato e vince 2-3.

La squadra neroarancio raggiunge il secondo posto in classifica con 9 punti, frutto di un percorso netto da tre vittorie in altrettanti match. Ed è sempre più lanciata all'inseguimento della Virtus Sanremo (battuta nell'infrasettimanale di Coppa) che però ha una partita in più. Il San Bartolomeo Cervo invece naviga a metà classifica del girone A di Seconda Categoria, con 6 punti.

Eppure erano stati proprio i padroni di casa ad andare in vantaggio grazie al 'mago' Roberto Iannolo. Una firma d'autore per la prima rete subita in campionato dal Vadino. La squadra di Alessandro Giunta, fortemente rimaneggiata, impiega un po' prima di ingranare la marcia. Complici anche le tante assenze, come quella di Tomao che alza bandiera bianca a pochi minuti dall'inizio: al suo posto, dentro Ancona.

Prima dell'intervallo però gli ospiti raggiungono il pari, grazie al terzo gol stagionale di Pollio. La squadra di Mossello comunque non abbassa la guardia e, ad inizio ripresa, ritrova il nuovo vantaggio trafiggendo la difesa ingauna priva dello squalificato Prudente.

Come accaduto nei primi 45 minuti, i ragazzi di Giunta faticano a trovare il bersaglio grosso ma nel finale assestano l' uno-due che manda k.o. il San Bartolomeo Cervo. Conforti firma il pari, seconda rete di fila per lui dopo quella messa a segno in Coppa, e Christian Milazzo regala la vittoria ai suoi a cinque minuti dal triplice fischio. Per l'attaccante si tratta della prima marcatura in campionato e, proprio come Pollio, aveva già siglato una doppietta all'esordio stagionale in Coppa.