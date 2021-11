Prossime elezioni del presidente e del consiglio provinciale, alcune riflessioni di un lettore

“Fra qualche giorno anche in provincia di Imperia si procederà alle ‘elezioni’ (fra virgolette) del presidente e del cosiddetto ‘consiglio provinciale’. Ma fra tutti gli intervenuti nel ‘dibattito’ (fra virgolette) sulle candidature nessuno, finora con l'unica eccezione del PSI, ha voluto ricordare che i residenti nelle province italiane (eccezione sono le province autonome di Bolzano e Trento) sono stati scippati dal loro diritto di esprimere la rappresentanza nell'istituzione. A votare saranno solo gli attuali consiglieri comunali, ma nessuno di loro al momento della candidatura a consigliere o sindaco ebbe da dire una parola sul programma che avrebbe voluto portare avanti quando sarebbe stato chiamato a votare o a essere candidato nell'ente provinciale. Un ennesimo tassello, questo scippo, per alimentare la sfiducia verso le istituzioni che portano gran parte degli cittadini a disertare le urne per le elezioni nei propri comuni, nelle regioni e anche nel livello legislativo di Camera e Senato per non parlare del Parlamento europeo che fin dal suo nascere ha avuto ruoli marginali rispetto ai governi nazionali.



Enzo Jorfida”.