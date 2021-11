La Granfondo Milano-Sanremo inserita tra le cinque più belle d'Europa

La Granfondo Milano-Sanremo è stata inserita tra le cinque Gran Fondo più belle d’Europa. La classifica è stata stilata dal sito specializzato “The Sport Spirit” che ha indicato la manifestazione organizzata dall’UC Sanremo tra le più affascinanti per tutti gli appassionati di ciclismo.

“Che cosa rende interessante una Gran Fondo per un cicloamatore? Sicuramente il fatto che si snodi su tracciati noti, già ‘battuti’ dai professionisti durante una classica centenaria o un grande giro - si legge nel sito - noi di The Sport Spirit, dopo avervi descritto le Gran Fondo più dure in Italia, siamo andati a cercare quelle che appassionano gli amanti della due ruote a pedali in tutta Europa, Italia compresa, perché su quei percorsi hanno sudato e sofferto campioni come Mathieu Van der Poel, Vincenzo Nibali, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe o Tadej Pogacar”.

La Granfondo Milano-Sanremo quest’anno ha festeggiato la sua 50° edizione. La manifestazione, che ripercorre le strade della Classicissima dei professionisti, è infatti ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di ciclismo. Il percorso ripercorre i 300 chilometri che separano Milano da Sanremo, sulle medesime strade su cui si è svolta la Classicissima di primavera.

“Un record questa gran fondo di 50 anni d’età ce l’ha già - specifica The Sport Spirit - è la più lunga d’Italia con i suoi 300 chilometri. Si snoda lungo il percorso della Milano-Sanremo dei professionisti tranne che per il luogo di partenza che, anziché dal castello Sforzesco è situato a Pieve Emanuele e per l’arrivo che è in corso Garibaldi a Sanremo (e non in via Roma)”.

Per maggiori informazioni sulla prossima edizione, in programma il 5 giugno, è possibile consultare il sito ufficiale: www.milano-sanremo.org. La Granfondo Milano-Sanremo “La Classicissima” è anche su Facebook e su Instagram.