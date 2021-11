Il Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D. in piena attività anche con il settore Ju Jitsu

L'attività di Ju Jitsu sta avendo uno sviluppo che va sempre crescendo: tra gare e stages, gli atleti hanno modo di mettere ala prova le loro conoscenze ed acquisire sempre maggiori esperienze.

Nel "Trofeo delle Regioni" svoltosi a Riccione, il Comitato Regionale Ligure settore Ju Jitsu aveva portato in gara i suoi migliori agonisti che hanno gareggiato con 24 squadre nella specialità del Fighting System, conquistando ottimi risultati nella classifica, anche con il supporto di tre atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Maya Benvenuto, cadetta, Diego Secchi e Andrea Razzani, seniores.

Domenica 21/10/2021 è in programma a Genova un grande evento organizzato in memoria di Andrea Rola, un giovane sportivo che è rimasto nel ricordo di tutti gli appassionati di Ju Jitsu e che è stato portato via troppo presto da un destino crudele.

In sua memoria è stato organizzato il "Memorial Andrea Rola" che quest' anno è giunto alla 20° edizione e che vedrà la presenza di un grande nome del mondo Fijlkam: Odette Giuffrida, fresca medagliata all' Olimpiade di Tokyo, che costituirà un grande richiamo per i praticanti il Judo ed il Ju Jitsu.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. non poteva mancare a questo appuntamento diventato ormai un classico nel calendario della squadra di Arma di Taggia e quindi, guidati dai Maestri Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, saranno sul tatami Maya Benvenuto, Lisa Riccio, Diego Secchi e David Rossi.