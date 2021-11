Sabato 27 novembre l'Assemblea generale quadriennale della SPES: “Ri-generazione, saper essere, saper fare, andare oltre”

L’Assemblea generale quadriennale della SPES si svolgerà sabato 27 novembre (Ventimiglia, Salone di Sant'Agostino, Piazzetta Bassi 1, ore 10:00). È l'evento quadriennale durante il quale Spes incontra amministratori, soci e famiglie per condividere e restituire alla cittadinanza, alle istituzioni e ai soci il percorso sociale appena trascorso e traccia la rotta per il futuro.



Il titolo dell’Assemblea sarà Ri-Generazione, Saper Essere, Saper Fare, Andare Oltre: “Sono stati gli anni della pandemia e del cambiamento, del rigenerarsi e del trovare soluzioni nuove - spiega Matteo Lupi, Presidente Spes - ci aspetta un cammino di ripartenza e di accompagnamento all'oltre, al quale siamo tutti chiamati a dare il massimo contributo”.



Saranno presenti Amministratori pubblici, personalità politiche e religiose e i rappresentanti Asl che interverranno insieme a famiglie ed utenti.



L'invito a partecipare è esteso a tutta la popolazione interessata, compatibilmente con la capienza del Salone e sarà anche trasmesso in live streaming via Youtube e Facebook.