Infiltrazioni dal tetto del Palasport, interrogazione di 'Diano Domani' all'assessore Spandre

“Abbiamo appreso increduli, nei giorni scorsi, che la copertura del Palazzetto dello Sport di Diano Marina, seppur interessata recentemente da onerosi lavori di riqualificazione, presentava ancora problematiche di infiltrazione di acqua piovana. E che queste infiltrazioni, oltre a compromettere l'attività delle società sportive, avrebbero inevitabilmente creato danni anche al campo utilizzato per il basket e la pallavolo”.

Così interviene il gruppo consiliare 'Diano Domani' in merito alle problematiche del Palasport.

“Abbiamo pertanto provveduto a presentare un'apposita interrogazione all'Amministrazione Comunale, ed in particolare all'Assessore allo Sport Luca Spandre, per conoscere i motivi di tale problematica e gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti della ditta che aveva eseguito i lavori - aggiungono - se gli stessi erano stati avallati con verifiche e collaudi e, soprattutto, se sono in programma altri lavori nello stabile che è frequentato da diverse associazioni sportive che contano centinaia di iscritti, per lo più giovani. Da recenti sopralluoghi effettuati e da quanto riferito dalle associazioni, infatti, gli spogliatoi risultano fatiscenti, in alcune zone inagibili e tutti i locali dello stabile necessiterebbero di interventi di efficientamento”.



“Oltre al lavoro, evidentemente fatto male sul tetto, è stato eseguito solo un lavoro alla caldaia per garantire almeno l'acqua calda agli atleti. Nulla di più. Vorremmo che l'Amministrazione chiarisse anche che intenzioni ha sulla gestione della struttura sportiva, se vuole continuare ad occuparsene direttamente o se intende affidarla ad un soggetto terzo che possa coordinarne l'utilizzo e la manutenzione”, conclude la nota del gruppo consiliare.