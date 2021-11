Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini al Casinò di Sanremo: “Investire sui nuovi turismi, esperienze per chi vuole vedere, provare a fare o assaggiare” (Foto e Video)

In un momento in cui pensare al futuro fa forse più paura anche rispetto agli anni neri della crisi economica, c’è si carica sulle spalle il compito di provare a disegnare l’Italia che verrà, il Paese che darà un futuro alle prossime generazioni che chiamate a guardare oltre a una contemporaneità talvolta spaventosa.

Stefano Bonaccini è governatore della Regione Emilia Romagna, volto nuovo lanciato anche nel panorama nazionale, tra i principali candidati a ricoprire un ruolo apicale nel futuro dell’ala progressista. Oggi è stato ospite al Casinò di Sanremo per la presentazione del suo ultimo libro “Il Paese che vogliamo - idee e proposte per l’Italia del futuro”, un vero ‘manifesto’ per guardare al futuro.

All’evento hanno preso parte i rappresentanti cittadini e provinciali del Pd, oltre al consigliere regionale Pd, Enrico Ioculano, e al segretario provinciale del partito, Christian Quesada.

Le interviste