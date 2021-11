Nel 2022 Sanremo sarà la casa del grande ciclismo internazionale, Faraldi “Lavorare con le associazioni per dare il benvenuto alla carovana rosa” (Video)

Se la Milano-Sanremo è tradizione, il Giro d’Italia è sempre una piacevole novità. Dopo sei anni Sanremo torna a ospitare la grande corsa in rosa con la 10ª tappa che porterà la carovana dalla città dei fiori a Cuneo.



Una grande occasione per una prima metà dell’anno che vedrà Sanremo assoluta protagonista di eventi di portata internazionale: dal Festival al Giro, passando per la Classicissima e il Rallye.

Un’opportunità arrivata quasi a sorpresa nonostante la cosa pare fosse nell’aria.

“Questa tappa è una sorpresa per tutti, ci stavamo lavorando ma molte volte alcune fughe di notizie possono essere dannose e prima di commentare abbiamo voluto avere la certezza - commenta ai nostri microfoni Giuseppe Faraldi, assessore a Sport e Manifestazioni del Comune di Sanremo - è un momento importante in sinergia con la Regione e la nostra amministrazione che non si è fatta scappare questa opportunità”.



“La partenza di una tappa crea un afflusso importante di presenze e non dimentichiamo che tutti gli eventi che portano presenze in città fruttano come pubblicità indiretta - aggiunge Faraldi - chi viene a Sanremo e si trova bene poi ne parla e non c’è sistema migliore del passaparola”.

“Prepareremo la città nel modo migliore possibile - conclude - chiederemo anche l’intervento delle associazioni di categoria per dare il benvenuto alla carovana rosa”.