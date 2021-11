Imperia, domani la 'Fiera di San Leonardo' in lungomare Vespucci: street food e gonfiabili al Parco Urbano

Torna domani, domenica 21 novembre 2021, la fiera cittadina di San Leonardo, che si svolgerà come ormai da consuetudine in Lungomare Amerigo Vespucci sulla carreggiata a mare. Saranno presenti circa 75 banchi che proporranno merci di diverso genere, alimentare e non.

Per tutta la giornata la carreggiata a mare di Lungomare Amerigo Vespucci sarà pedonale per consentire la migliore fruizione della Fiera da parte dei visitatori, mentre la carreggiata a monte sarà disciplinata a doppio senso.

Contestualmente al Parco Urbano San Leonardo si svolgerà lo Street Food con banchi che proporranno cibo da strada, dolci tipici e leccornie di ogni genere. Nella stessa zona, per i più piccoli, sarà presente l'area gonfiabili.

“La location di Lungomare Vespucci si è dimostrata gradita sia agli espositori che ai cittadini, anche per l’ampia possibilità di parcheggio. Inoltre, il fatto di porsi a metà strada tra Oneglia e Porto Maurizio ben si lega all’occasione della festa per il patrono unico della città. L’augurio è di vedere tante famiglie presenti, sia alla fiera che al Parco Urbano”, commenta l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio.