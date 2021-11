È il giorno della verità per l’edizione 2021 di Area Sanremo: questo pomeriggio la proclamazione dei 20 vincitori

Dopo settimane di audizioni è arrivato il giorno della verità per l’edizione 2021 di Area Sanremo. Questo pomeriggio al Palafiori la commissione composta da Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi, Peppe Vessicchio, Vittorio De Scalzi, Franco Zanetti, Marta Tripodi, Massimiliano Longo e Maurilio Giordana decreterà la rosa dei 20 vincitori, come previsto dalla formula di quest’anno. Saranno loro i nuovi talenti della canzone italiana che Area Sanremo ‘consegnerà’ alla Rai che, poi, ne sceglierà quattro da mandare a ‘Sanremo Giovani’ il 15 dicembre in diretta su Rai1 dal Casinò.

Questo pomeriggio, quindi, per 20 degli scritti ad Area Sanremo inizierà un nuovo percorso con la grande opportunità di essere scelti dalla Rai e giocarsi un pass per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Ricordiamo, inoltre, che per la formula voluta dal direttore artistico Amadeus, la prossima edizione del Festival vedrà tutti i cantanti in gara in una sola categoria. I più giovani, quindi, avranno la straordinaria opportunità di gareggiare con i big della musica nazionale.

Ieri, intanto, i finalisti di Area Sanremo hanno avuto l’opportunità di visitare l’Ariston, il luogo dei sogni per chi insegue da una vita un obiettivo chiamato Festival della Canzone Italiana.