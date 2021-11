Sanremo: tentava di rubare attrezzi da lavoro da un capanno, 39enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Sanremo, nella notte appena trascorsa, ha tratto in arresto per tentato furto in abitazione S.G. di 39 anni, italiano domiciliato a Sanremo.

L’uomo si era introdotto in un capanno nel giardino di un’abitazione, con l’intento di asportare alcuni attrezzi da lavoro. Il proprietario dell’immobile, tuttavia, allertato dai rumori inavvertitamente provocati dall’uomo, si è recato in giardino per verificarne la provenienza. Accortosi del controllo e vistosi probabilmente scoperto, il presunto ladro si è dato alla fuga scavalcando la recinzione per poi allontanarsi a bordo di uno scooter.

Gli agenti della volante, giunti immediatamente sul posto appena allertati, sono riusciti a bloccarlo subito identificato come colui che aveva tentato di commettere il furto nel capanno. Anche la visione delle telecamere di videosorveglianza hanno confermato con chiarezza la dinamica del tentato furto mostrando la persona fermata con indosso un giubbotto perfettamente identico per colore e foggia, con quello utilizzato per commettere il reato.

Per tali motivi il 39enne, noto alle Forze di Polizia per analoghi episodi di reati contro il patrimonio, spesso anche di attrezzature e strumenti da giardino, è stato tratto in arresto per tentato furto e messo a disposizione dell’AG per il giudizio direttissimo dove l’arresto è stato convalidato e disposto l’obbligo di firma in attesa della successiva udienza.