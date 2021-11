Sanremo: nascondeva marijuana tra le doghe del letto, diciottenne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Sanremo, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto A.C., sanremese di 18 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari in quanto, nelle settimane precedenti, si era reso responsabile di diversi reati contro il patrimonio. In particolare era emerso il suo coinvolgimento in una serie di furti di ciclomotori commessi tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

Durante un controllo presso il suo domicilio, gli uomini della Sezione Investigativa hanno notato un grande stato di agitazione sia del giovane che dei suoi familiari. Tale atteggiamento ostile ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo e procedere ad una perquisizione domiciliare dell’alloggio. Al termine sono stati ritrovati, nascosti tra le doghe del letto, 20 grammi di marijuana suddivisi già in 15 involucri, oltre a materiale ed altri indizi che facevano supporre una possibile attività di spaccio.

Il giovane, messo di fronte all’evidenza dei fatti ed al sequestro dello stupefacente, ha comunque continuato ad impedire con forza agli agenti di ultimare la propria attività, spingendoli e apostrofandoli con parole ingiuriose. A questo punto il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza e messo a disposizione dell’AG. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza.