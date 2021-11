Sanremo: anziano cade in casa, intervento dei Vigili del Fuoco con l'autoscala (Foto e Video)

Intervento di Vigili del Fuoco e 118 questa mattina in corso Inglesi 90, nei pressi dell'hotel Riviera, per soccorrere un anziano caduto in casa e che non riusciva ad aprire la porta di casa.

Gli uomini del 115, quindi, sono dovuti intervenire con l'autoscala e, per questioni di sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti. Il traffico è stato deviato all'altezza dell'incrocio con via Asquasciati.