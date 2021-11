Incidente questa mattina in corso Garibaldi a Imperia.

Per cause ancora da accertare un uomo, alla guida della propria auto, è andato a sbattere violentemente contro alcune vetture posteggiate.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa per i soccorsi, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la Locale gestione del traffico.

Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.