Gesto ignobile in zona Gouta a Ventimiglia: arnie distrutte e centinaia di api uccise da un atto vandalico

Alla nostra redazione arriva la segnalazione di un atto vandalico ignobile ai danni di un apicoltore di Ventimiglia con la postazione in zona Gouta.

“Le teneva così in alta vallata perché lì non arrivano le vespe vellutine che le uccidono - ci racconta la madre - mio figlio ha messo su una produzione non solo di miele ma anche di prodotti collegati e ha anche organizzato delle escursioni dove insieme a una guida presentavano il paesaggio e la ricchezza della zona e lui spiegava tutto il lavoro delle api. Probabilmente tutto questo ha dato "fastidio" a qualcuno che non conosce la parola correttezza e libero commercio e che ha pensato bene di distruggere delle arnie, aprendole, togliendo i melari e facendo così morire di freddo intere famiglie di api, smontare il cancello e togliere la recinzione che delimitava la zona delle arnie in modo che cinghiali e ignare mucche al pascolo finissero il suo sporco e ignobile lavoro”.

“Purtroppo non ci sono telecamere e quindi anche se si farà una denuncia non credo si arriverà mai a incastrare questo essere ma vorrei tanto, da mamma molto arrabbiata, che almeno si sapesse il gesto ignobile che è stato fatto e anche che mio figlio continuerà, con le famiglie salvate e con il nostro aiuto, la sua produzione, il suo sogno andrà avanti alla faccia di un essere ignobile e vigliacco oltre che estremamente ignorante - conclude la madre dell'apicoltore - le api sono da tutelare non da uccidere per invidia”.