Covid, sono 337 i nuovi positivi in Liguria: 43 in provincia di Imperia

Sono 337 i nuovi positivi in Liguria, di questi 43 sono in provincia di Imperia. Il dato sulle ultime 24 ore emerge a fronte di 4.593 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 11.716 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è al 7,33 per cento. Oltre al dato imperiese si registrano anche 62 nuovi positivi nel savonese, 172 su Genova e 60 su La Spezia. Inoltre, a livello regionale si registra anche il decesso di un uomo di 84 anni, al San Martino di Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.779.495 (+4.593)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.109.259 (+11.716)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 118.969 (+337)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.299 (+159)

Casi per provincia di residenza

Imperia 531 (+16)

Savona 608 (+32)

Genova 1.981 (+119)

La Spezia 859 (- 12)

Residenti fuori regione o estero 60 (+2)

Altro o in fase di verifica 141 (+2)

Totale 4.299 (+159)

Ospedalizzati: 119 (+6); 17 (+4) in terapia intensiva

Asl 1 - 16 (-22); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 23 (2); 3 (2) in terapia intensiva

San Martino - 18 (+1); 4 (1) in terapia intensiva

Galliera - 24 (3); 4 (1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 19 (+3); 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 13 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.829 (+174)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 110.047 (+144)

Deceduti: 4.446 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 462 (+74)

Asl 2 - 837 (+18)

Asl 3 -490 (+25)

Asl 4 - 465 (+58)

Asl 5 - 567 (+73)

Totale - 2.819 (-43)

Dati vaccinazioni 20/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.386.160

Percentuale: 94%