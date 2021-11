Cade facendo motocross nella zona di Cesio: trasportato in elicottero al 'Santa Corona'

Intervento di 118 e Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio nella zona di Cesio per un motociclista caduto in una zona piuttosto impervia, mentre stava praticando motocross.

L'uomo avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure per le cure del caso.