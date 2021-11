Sanremo: successo alla Scuola Primaria Rubino per 'Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole' (foto)

Alla Scuola Primaria A. Rubino ieri si è conclusa l’iniziativa 'Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole'. Si tratta di un progetto del Centro per il libro e la lettura, che ogni anno nel mese di novembre coinvolge le scuole italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio nazionale che all’estero, invitandole a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

La lettura ad alta voce, come di consuetudine da un po’ di anni a questa parte, è stata compiuta per tutte le classi dalla Dottoressa Rossella Masper, responsabile della Sala ragazzi della Biblioteca Civica di Sanremo. Sono stati scelti libri diversi in base all’età dei bambini e sono stati letti, a distanza, nell’arco di tre mattinate.

Lunedì 15 novembre sono state coinvolte le classi prime e la seconda, leggendo due libri della collana Amico lupo di Orianne Lallemand, Ed. Gribaudo. Scegliendo un testo di questa collana si va a colpo sicura perché il protagonista piace molto ai bambini e le sue avventure appassionano.

Mercoledì 17 novembre il webinar è stato organizzato per le classi III e IV. È stato letto il libro illustrato 'Hamelin' di Alice Barberini, Ed. Orecchio Acerbo. I bambini sono stati preparati nei giorni precedenti dalle insegnanti leggendo o rileggendo la fiaba del Fratelli Grimm 'Il pifferaio magico'.

Come si evince dalla descrizione di 'Hamelin' - C'era una volta, e c'è ancora, una città di nome Hamelin. C'era una volta, tanto tempo fa, un pifferaio che suonava una musica magica e, quella volta, tutti i bambini, incantati, lo seguirono. Da allora Hamelin divenne la città del silenzio: vietata la musica, vietato giocare per strada. Ma un giorno le note invasero di nuovo le strade della città… - il libro costituisce un inno alle cose che riprendono.

Venerdì 19 novembre è stato il turno della classe quinta, per la quale è stato letto il libro di Camilleri, Topiopì, Ed. illustrata Mondadori. Dal grande Maestro, un dolcissimo ricordo d'infanzia: “questa non è una favola, ma una storia vera... Nenè frequenta la scuola elementare e trascorre l'estate in campagna, dai nonni. Gli piace alzarsi presto per accompagnare la contadina Rosalia a dare da mangiare agli animali: la mula, il cavallo, l'asino, e poi il gallo, le galline, i conigli e le capre. Un giorno Nenè trova ad attenderlo una sorpresa: in fondo al pollaio c'è una cesta con una dozzina di pulcini appena nati, una tenera massa di piume, zampette e minuscoli becchi che pigolano. In disparte c'è un pulcino solitario, più piccolo e spelacchiato degli altri, che comincia a seguire Nenè dappertutto. La nonna dà al nipotino il permesso di tenere il pulcino con sé e, da quel momento, lui e Piopì diventano inseparabili. Finché, un pomeriggio, arriva nel baglio l'asino, carico di quattro sacchi molto pesanti, e Nenè si avvicina per fargli una carezza…”

Le letture a distanza con Rossella sono attese e molto apprezzate dai bambini: provano piacere nell’ascoltare la lettura ed hanno la possibilità di rivolgere domande alla bibliotecaria.

Dalla Scuola Primaria A. Rubino ringraziano di cuore sia la bibliotecaria, Dottoressa Rossella Masper, per aver dedicato parte del suo tempo, sia il Dirigente Dottor Fausto Galimberti che l’Assessore alla Cultura, Dottoressa Silvana Ormea, per aver dato modo alla direttrice della biblioteca di interagire con la scuola e i bambini’, incentivando il piacere di leggere.