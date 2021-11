Sabina Airoldi dell'Istituto Tethys tra le 100 donne straordinarie nella “Buonanotte per bambine ribelli”

Riconoscimento di grande importanza per Sabina Airoldi, ricercatrice dell'Istituto Tethys, punto di riferimento per la tutela, lo studio e la promozione del Santuario dei Cetacei.

Elena Favilli l'ha scelta per essere inserita tra le 100 donne straordinaria da inserire nel libro “Buonanotte per bambine ribelli”, ormai un cult.

Le tante edizioni del libro hanno portato (o riportato) alla luce le storie di donne che si sono contraddistinte per i risultati raggiunti e per le storie che rappresentano, tanto da essere un esempio per le donne del futuro. E, ora, ci sarà il meritato spazio anche per Sabina Airoldi.