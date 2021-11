Imminente l'apertura di Ikea a Nizza: 400 posti di lavoro a due passi dal confine

Mancano pochi mesi e il grande centro di vendita dell’IKEA posto a Nizza – Saint Isidore aprirà i battenti: l’inaugurazione è prevista per la primavera del 2022.

È quindi giunto il momento di assumere: saranno circa 400 i contratti a tempo pieno o part-time che verranno sottoscritti nelle prossime settimane.

In particolare la grande struttura di vendita svedese, che sbarca in Costa Azzurra con un grande centro servito dalla Ligne 3 del tram, ricerca dipendenti per : settore vendite (oltre 70 dipendenti), logistica (più di 50 dipendenti), relazioni con i clienti ((più di 25 posti), ristorazione (oltre 25 dipendenti), addetti servizi finanziari, addetti ai servizi manutentivi, addetti al montaggio ed altre incombenze connesse con la rete di vendita.

La ricerca è rivolta a “persone di talento motivate e spinte dal senso di servizio per fornire un'esperienza unica ai clienti”.

I candidati dovranno partecipare, in un primo tempo, ad un colloquio video online con domande sulle loro motivazioni, i valori che li contraddistinguono nella vita quotidiana e su situazioni concrete da affrontare durante il lavoro.

I preselezionati saranno invitati ad un colloquio con un responsabile del reclutamento e ad un incontro con i responsabili del centro vendite.

Per dare la propria disponibilità all'assunzione clicca qui.

L’Ikea di Nizza Saint Isidore sarà un centro più grande di quello di Tolone, realizzato su due piani: il cantiere occupa ben otto ettari di terreno.

Quando sarà in funzione, al suo interno si troveranno quasi diecimila prodotti diversi: una buona parte del catalogo proposto dalla grande casa svedese.