A Bordighera monta la protesta contro i soffiatori di foglie: paradosso ambientale, piccolo grande problema

Nati per muovere notevoli quantità di foglie, adagiate ad esempio sui campi da golf o di altri sport, e quindi di notevole estensione in cui è fondamentale proteggere il manto erboso, sono il prolungamento preferito impugnato dai giardinieri della Città delle Palme. Inquinamento acustico, e soprattutto dell'ambiente, a causa di un'alimentazione a benzina, in certi casi, che proprio stride con la lotta che il mondo sta affrontando a causa del riscaldamento ambientale. Emissioni gas ad altezza bambino proprio non dovrebbero essere tollerate, il tanfo di carburante poi non è un toccasana, si sa. Un aggeggio davvero superfluo considerando l'ampiezza dei cortili condominiali, per non parlare poi della quiete pubblica che diventa subito un miraggio.



La polvere sollevata dal procedimento, inoltre, non fa che creare quel circolo vizioso di auto sporche costrette a raggiungere continuamente gli autolavaggi. Ancora emissioni evitabili, ancora sprechi evitabili.

In molti casi si crede forse sia il caso di pensare a un'ordinanza con il fine di vietare l'uso dei soffiatori in determinati contesti, per il bene della terra, poiché è dalle piccole cose che parte il vero cambiamento e per il bene dei cittadini, dalla loro salute fisica a quella mentale. Non ce ne vogliano i giardinieri, ma la vecchia scopa è sufficiente, forse più lenta, più silenziosa e meno divertente, ma bisogna agire ponderando le conseguenze, tutti.