Pallanuoto, Serie A2: la Rari torna alla 'Cascione', domani l'esordio casalingo contro Brescia Waterpolo. I convocati giallorossi

Dopo l'immeritato k.o. di Torino, la Rari Nantes Imperia vuole rialzare la testa. L'occasione sarà l'esordio casalingo contro Brescia Waterpolo: il fischio d'inizio del match alla 'Cascione' avverrà alle ore 15:00.

A dirigere l'incontro saranno gli arbitri Angelo Petraglia e Gianfranco Bonavita, sotto l'osservazione del delegato Carlo Salino.

La squadra lombarda ha un punto in classifica, forte del pareggio rimediato nel derby regionale contro Como Nuoto Recoaro. Mentre la Rari come detto, è ferma ancora a 0 dopo il 10-8 patito alla 'Monumentale'.

Per la partita in casa, in programma domani, Mister Andrea Pisano ha convocato i seguenti 13 atleti:

Andrea SOMA' (capitano); Federico MERANO (portiere); Giovanni MERANO; Filippo ROCCHI; Filippo TARAMASCO; Nicola TARAMASCO; Davide CESINI; Giacomo LENGUEGLIA; Pietro CIPRIANI; Luca BRACCO; Samuele PORRO; Filippo CORIO; Riccardo GANDINI.