Calcio: i convocati dell'Imperia per la gara di domani contro il Sestri Levante

21. Questo il numero dei convocati da mister Nicola Ascoli per la trasferta sul campo del Sestri Levante. Rientri importanti in difesa e in mediana con Luigi Castaldo e Luca Di Lauri inseriti nell'elenco, fuori Luca Carletti per squalifica.

La partita si disputerà domani, sabato 20 novembre, alle ore 14.30 allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante.

Questa la lista completa: Bacherotti, Bova, Canovi, Cappelluzzo, Caruso Cassata, Castaldo, Comiotto, Coppola, Demontis, Di Lauri, Fabbri, Fatnassi, Fazio, Foti, Giglio, Kacellari, Mara, Minasso, Montanari, Petti.